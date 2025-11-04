Možnost ztlumení pomocí vypínače Hue Switch a aplikace Hue
Ano
Integrované LED
Ano
Charakteristika světla
Index podání barev (CRI)
90
Různé
Speciálně navrženo pro
Koupelna
Styl
Moderní
Typ
Nástěnná svítidla
EyeComfort
Ano
Rozměry a hmotnost balení
EAN/UPC – výrobek
8719514452312
Čistá hmotnost
0 kg
Hrubá hmotnost
0 g
Výška
0
Délka
0
Šířka
0
Číslo materiálu (12NC)
929003526401
Rozměry a hmotnost výrobku
Čistá hmotnost
0,590 kg
Výška
4,3 cm
Délka
42,4 cm
Šířka
11,6 cm
Servis
Záruka
2 roky
Technické údaje
Světelný tok při 4000 K
890 lm
Celkový světelný tok svítidla
890 lm
Technologie žárovky
LED
Barva světla
2000–6500 Hue White Color Ambiance
Napájení ze sítě
50–60 Hz
Energetická třída světelného zdroje
G
Příkon žárovky
13W
Maximální příkon náhradní žárovky
13
Kód IP
IP44 | Chráněno proti proniknutí drátů a chráněno proti stříkající vodě
Třída ochrany
Třída II – dvojitá izolace
Světelný tok při 2700 K
740 lm
Počet světelných zdrojů
1
Podporované systémy
Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů
Yes
Aplikace Philips Hue
iOS 15 a novější
Android 10.0 a novější
Wi-Fi
Works without Wi-Fi
Definovaná doba podpory
Minimum of 48 months after introduction date
Max. počet příslušenství
12 (with Hue Bridge)
Komunikační protokol
Bluetooth
Zigbee
Jiné
Uživatelská příručka
Není k dispozici žádná příručka
Likvidace produktu
Na konci (ekonomické) životnosti zlikvidujte produkt podle místních pravidel a nevyhazujte jej do běžného domovního odpadu. Správná likvidace vašeho produktu pomůže předcházet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví