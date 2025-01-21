*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.
Přenosné stolní svítidlo Hue Go – speciální edice
Chytré přenosné svítidlo v bílé barvě, kterým si posvítíte kdekoli. Hodí se pro venkovní použití a má modrozelenou silikonovou rukojeť, za kterou ho snadno přenesete kamkoli, kde potřebujete světlo – například do místnosti ke čtení nebo ven k večeři. Je k dostání výhradně v obchodu Hue.
- Životnost ±10 let
- Kompatibilní s rozhraním Bluetooth a zařízením Hue Bridge
- Chytrý bateriový systém
- Bílé a barevné světlo
- 370 lumenů
Vytvořte si zážitky šité na míru s barevným chytrým světlem
Proměňte svůj domov s více než 16 miliony barev a ihned vytvořte správnou atmosféru pro každou událost. Jediným stisknutím tlačítka můžete nastavit slavnostní náladu na večírek, proměnit váš obývací pokoj v kino, vylepšit váš domov s barevnými akcenty a mnohem více.
Navoďte si správnou atmosféru teplým až studeným bílým světlem
Tyto žárovky a svítidla vám nabízí bílé světlo v širokém spektru odstínů, od teplé až po studenou. Protože jsou úplně stmívatelné (od jasného světla až po slabé noční osvětlení), můžete světla vyladit na odstín a jas, který bude ideálně vyhovovat vašim každodenním potřebám.
Ovládejte světla podle svých představ
Připojte svá světla Philips Hue k můstku a pusťte se do nekonečného objevování nových možností. Ovládejte světla z chytrého telefonu nebo tabletu prostřednictvím aplikace Philips Hue nebo doplňte do systému spínací prvky, které budou světla aktivovat. Vychutnejte si osvětlení Philips Hue naplno díky časovačům, upozorněním, výstrahám a dalším funkcím. Philips Hue funguje i s technologiemi Amazon Alexa, Apple Homekit a Google Home, které vám umožní ovládat světla hlasem.
Hue Bridge vám nabídne kompletní nabídku funkcí pro chytré osvětlení
Hue Bridge přináší funkce, díky kterým je chytré osvětlení skutečně chytré – ovládání i mimo domov, hlasové ovládání, automatické osvětlení a mnoho dalšího. Přidejte do své Hue domácnosti Bridge a vytvořte pohlcující zážitky s technologií, která je bezpečná a spolehlivá. Hue Bridge je klíčem k chytrému osvětlení, jaké jste ještě neviděli.
Skutečně přenosné chytré světlo
Přenosné stolní svítidlo Go můžete díky stavěné baterii skutečně vzít všude s sebou. Vezměte si toto svítidlo kamkoli, kde chcete mít barevné světlo, například na čtení, nebo třeba ven na osvětlení dalšího venkovního grilu. Na jedno nabití vydrží svítit až 48 hodin – a pak svítidlo stačí vzít dovnitř a nabít na nabíjecí základně, která je součástí balení.
Ovládání na výrobku
Nastavení světla můžete změnit pomocí tlačítka, které je přímo na něm. Stisknutím vybíráte speciální světelné scény, jako je například „Nedělní káva“ nebo „Kouzelný les“. Pokud ho stisknete dvakrát a při druhém stisknutí podržíte, můžete si nastavit barvu.
Dynamické a přirozené světelné efekty
Obohaťte si mimořádné chvíle živým světlem. Vyberte si z dynamických světelných efektů (Intimní světlo svíček, Nedělní káva, Meditace, Kouzelný les nebo Noční dobrodružství) a vytvořte tu správnou náladu pro každou situaci.
Specifikace
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Kov