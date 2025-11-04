Přenosné svítidlo Go (poslední model)
S přenosným svítidlem Hue Go si můžete vzít chytré osvětlení s sebou. Pomůže vám vytvořit dokonalou atmosféru se záplavou barev i náladovým nasvětlením. Můžete ho používat samostatně, nebo připojit k můstku Hue Bridge jako součást systému chytrého osvětlení.
Nejzajímavější výrobky
- White and Color Ambiance
- Integrovaná LED a baterie
- Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Syntetika