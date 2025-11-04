Přenosné svítidlo Go
Rozšiřte svůj systém o svítidlo Philips Hue Go s bílým a barevným světlem. Svítidlo Go má elegantní design s průhledným pouzdrem. Je bezdrátové, přenosné a na jedno nabití vydrží svítit až 3 hodiny. Ovládat jej můžete přes systém Hue nebo tlačítkem na výrobku.
Nejzajímavější výrobky
- White and Color Ambiance
- Integrované LED
- White
- Chytré ovládání pomocí Hue bridge*
- Ovládejte systém hlasem*
Specifikace
Design a provedení
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Syntetika