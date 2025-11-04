Prodloužení Lightstrip Plus V3
Nejflexibilnější zdroj světla, jaký si dokážete představit. Prodlužte svůj Philips Hue Lightstrip Plus pomocí těchto metrových prodloužení pro větší povrchy. Můžete jej libovolně tvarovat, připevnit k jakémukoliv pevnému povrchu a užít si vysoký světelný výkon.
- White and Color Ambiance
- Je vyžadován Hue Bridge
- 1m prodloužení
- 1 × rohový konektor součástí balení
- Bílé a barevné světlo
Specifikace
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Silikon