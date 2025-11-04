Podpora
Pohled zpředu zblízka na produkt Hue White and Color Ambiance Sada dvou kusů E14

Sada dvou kusů E14

Pomocí těchto dvou chytrých svícnových žárovek můžete barevně osvětlit každou místnost. Vyberte si studené bílé světlo nebo některý z 16 milionů barevných odstínů. Osvětlení v jedné místnosti můžete jednoduše ovládat přes Bluetooth, nebo využijte můstek Hue Bridge s komplexní sadou funkcí.

Položka již není k dispozici

Nejzajímavější výrobky

  • White and Color Ambiance
  • S podporou Bluetooth
  • S podporou Hue Bridge
  • Bílé a barevné světlo
  • Bezprostřední ovládání přes Bluetooth
  • Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
  • Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Zobrazit všechny produktové specifikace
Find your product manual

Specifikace

Rozměry zářivky

  • Rozměry (Š×V×H)

    39x117

Odolnost

Ochrana životního prostředí

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Záruka

Charakteristika světla

Rozměry a hmotnost balení

Informace o balení

Spotřeba elektrické energie

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Technické údaje

Žárovka

Obsah balení

Podporované systémy

Jiné