Sada dvou kusů E14
Pomocí těchto dvou chytrých svícnových žárovek můžete barevně osvětlit každou místnost. Vyberte si studené bílé světlo nebo některý z 16 milionů barevných odstínů. Osvětlení v jedné místnosti můžete jednoduše ovládat přes Bluetooth, nebo využijte můstek Hue Bridge s komplexní sadou funkcí.
Nejzajímavější výrobky
- White and Color Ambiance
- S podporou Bluetooth
- S podporou Hue Bridge
- Bílé a barevné světlo
- Bezprostřední ovládání přes Bluetooth
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Rozměry zářivky
Rozměry zářivky
Rozměry (Š×V×H)
39x117