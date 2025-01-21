*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.
Sada dvou kusů, E27
Probarvěte svůj domov pomocí dvou chytrých barevných žárovek pro patici E27. K dispozici máte obrovské množství barev, tónů a možností, které vám umožní vytvořit dokonale vyladěné prostředí pro každou příležitost. Připojte svá světla k můstku Hue Bridge a využívejte možnosti ovládání a funkcí chytrého osvětlení.
Nejzajímavější výrobky
- White and Color Ambiance
- Je vyžadován Hue Bridge
- 2 × žárovka E27
- Bílé a barevné světlo
- Stmívatelné
- Chytré ovládání pomocí Hue Bridge*
Hrajte si s chytrými barevnými světly
Systém Philips Hue prakticky nezná omezení: více než 16 milionů barev vám umožňuje transformovat domov do ideálního místa pro pořádání večírku, oživit pohádku na dobrou noc a podobně. Používejte předvolená barevná schémata k vyvolání pocitů léta a jakékoli denní doby, případně můžete použít vlastní fotografii k oživení zvláštních okamžiků.
Vytvořte si atmosféru s chytrým bílým osvětlením v barvě od teplé po studenou
Využijte více než 50 000 odstínů bílého světla, od teplého po studené, k vytváření optimální atmosféry pro práci, hru či odpočinek bez ohledu na denní dobu. Vykročte ráno pravou nohou do studeného jasného bílého světla, které vám dodá energii, nebo si pomocí zlatavých tónů připravte klidný večer.
Synchronizujte chytrá světla s filmy, televizními pořady, hudbou nebo hrami
Synchronizujte dění na obrazovce nebo rytmus hudby s chytrými světly. Budete se bavit, jako ještě nikdy dřív.* Vyberte si, jak chcete světla s filmem, hudbou (včetně integrace služby Spotify), televizním pořadem nebo hrou synchronizovat, a pak už jen sledujte, jak na ně barevná světla v zóně Zábava reagují. *Vyžaduje Hue Bridge
Ovládání chytrého osvětlení i na dálku
Aplikace Hue vám poskytuje úplnou kontrolu nad chytrými světly, i když nejste právě doma. Vypněte a zapněte světla na dálku jen přes aplikaci. Získáte jistotu, že domácí osvětlení bude vždycky podle vašich představ.
Ovládejte světla hlasem
Při připojení k můstku Hue Bridge můžete spárovat světla se systémy Alexa, Apple HomeKit a Google Assistant a ovládat osvětlení pomocí hlasu. Jednoduché hlasové pokyny lze využít k zapínání a vypínání světla, úpravě jasu nebo nastavení světelné scény.
Připojte světla k můstku Hue Bridge, který umožňuje chytré osvětlení ovládat
Tento výrobek vyžaduje připojení k můstku Hue Bridge, který umožňuje využívat možnosti ovládání a chytré funkce. Ovládejte světla pomocí aplikace Philips Hue, nastavujte časovače, pravidelné činnosti, přidávejte nebo odebírejte světla a využívejte další funkce. *Můstek Hue Bridge se prodává samostatně
Specifikace
Rozměry zářivky
Rozměry zářivky
Rozměry (Š×V×H)
62x110