Signe Gradient, sloup.
Sloupkové svítidlo Signe Gradient přináší prémiový architektonický design a chytré osvětlení. Představuje elegantní designový kousek, který se s tichou sofistikovaností bezproblémově integruje do architektury vašeho domova. Toto minimalistické svítidlo s ultratenkým profilem lze umístit svisle ke stěně v obývacím pokoji, ložnici nebo domácí kanceláři. Stačí ho zapojit a nechat jeho světlo zvýraznit charakter interiéru. Pokročilá technologie barevných přechodů nasvěcuje jemně stěny světelnými přechody, které prostoru dodávají teplo i hloubku. Plynule přecházejte mezi teplými bílými tóny pro relaxační atmosféru a jemnými dekorativními barevnými přechody pro navodění nálady. Sloupkové svítidlo Signe Gradient je precizně vyrobeno z černého hliníku, který mu dodává elegantní a propracovaný vzhled. Aplikace Hue ověnčená řadou ocenění vám nabízí chytré ovládání, automatizace i personalizované scény ušité na míru stylu života.
Nejzajímavější výrobky
- Bílý i barevný přechod
- Efekty nasvícené stěny
- Intenzivní ztlumení na 0,1 %
- Ultratenký profil
- Černé hliníkové provedení
Specifikace
Charakteristika zdroje
Charakteristika zdroje
Stmívatelné
Ano