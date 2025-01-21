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Signe Gradient, sloup.

Sloupkové svítidlo Signe Gradient přináší prémiový architektonický design a chytré osvětlení. Představuje elegantní designový kousek, který se s tichou sofistikovaností bezproblémově integruje do architektury vašeho domova. Toto minimalistické svítidlo s ultratenkým profilem lze umístit svisle ke stěně v obývacím pokoji, ložnici nebo domácí kanceláři. Stačí ho zapojit a nechat jeho světlo zvýraznit charakter interiéru. Pokročilá technologie barevných přechodů nasvěcuje jemně stěny světelnými přechody, které prostoru dodávají teplo i hloubku. Plynule přecházejte mezi teplými bílými tóny pro relaxační atmosféru a jemnými dekorativními barevnými přechody pro navodění nálady. Sloupkové svítidlo Signe Gradient je precizně vyrobeno z černého hliníku, který mu dodává elegantní a propracovaný vzhled. Aplikace Hue ověnčená řadou ocenění vám nabízí chytré ovládání, automatizace i personalizované scény ušité na míru stylu života.

Nejzajímavější výrobky

  • Bílý i barevný přechod
  • Efekty nasvícené stěny
  • Intenzivní ztlumení na 0,1 %
  • Ultratenký profil
  • Černé hliníkové provedení
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Specifikace

Charakteristika zdroje

  • Stmívatelné

    Ano

Design a provedení

Odolnost

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Charakteristika světla

Různé

Rozměry a hmotnost balení

Spotřeba elektrické energie

Rozměry a hmotnost výrobku

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Technické údaje

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