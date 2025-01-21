Pohled zpředu zblízka na produkt Hue White and Color Ambiance Startovací sada: 2chytré žárovky spaticí B22 (1100) + chytré tlačítko

Startovací sada: 2 chytré žárovky s paticí B22 (1100) + chytré tlačítko

V jakémkoli místnosti vytvoříte barevnou atmosféru pomocí startovací sady Philips Hue White a Color Ambiance B22. Připojením k Hue Bridge můžete využít nekonečné množství funkcí. a ovládat pomocí aplikace, hlasu nebo Smart Button.

Položka již není k dispozici

Nejzajímavější výrobky

  • Životnost ±10 let
  • Okamžité bezdrátové stmívání
  • Ovládání přes chytré tlačítko
  • Philips Hue Bridge je součástí balení
  • Bílé a barevné světlo
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Specifikace

Rozměry zářivky

  • Rozměry (Š×V×H)

    60 x 109

Design a provedení

Odolnost

Ochrana životního prostředí

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Záruka

Charakteristika světla

Rozměry a hmotnost balení

Informace o balení

Spotřeba elektrické energie

Servis

Technické údaje

Bridge

Žárovka

Vypínač

Obsah balení

Podporované systémy

Jiné