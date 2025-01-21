Startovací sada: 2 chytré žárovky s paticí E27 (1100) + chytré tlačítko
V jakémkoli místnosti vytvoříte barevnou atmosféru pomocí startovací sady Philips Hue White a Color Ambiance E27. Připojením k Hue Bridge můžete využít nekonečné množství funkcí. a ovládat pomocí aplikace, hlasu nebo Smart Button.
- Životnost ±10 let
- Okamžité bezdrátové stmívání
- Ovládání přes chytré tlačítko
- Philips Hue Bridge součástí balení
- Bílé a barevné světlo
Specifikace
Rozměry zářivky
Rozměry (Š×V×H)
60 x 110