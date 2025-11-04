Startovací sada: 3 chytrá bodová světla GU10 + chytré tlačítko
Se základní sadou Philips Hue White and Color Ambiance GU10 si můžete vytvořit krásnou barevnou atmosféru v jakékoli místnosti. Vše připojte k Hue Bridge, který je součástí balení, a využijte možnosti neomezených funkcí. Ovládání je možné pomocí aplikace, hlasem nebo přibaleným chytrým tlačítkem.
Nejzajímavější výrobky
- White and Color Ambiance
- S podporou Hue Bridge
- Bílé a barevné světlo
- Zařízení Hue Bridge součástí balení
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
- Chytré tlačítko součástí balení
Specifikace
Rozměry zářivky
Rozměry zářivky
Rozměry (Š×V×H)
50x58