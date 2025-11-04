Startovací sada: 3 chytrá bodová světla GU10 + vypínač se stmívačem
Se startovací sadou Philips Hue White a Color Ambiance vytvoříte v libovolném pokoji barevné prostředí. Sada obsahuje tři inteligentní barevné žárovky a zařízení Hue Bridge, které umožňuje kompletní ovládání světel, přístup k aplikaci Hue a nespočet dalších funkcí.
- White and Color Ambiance
- Bílé a barevné světlo
- Chytré ovládání
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
- Zařízení Hue Bridge součástí balení
Specifikace
Rozměry zářivky
Rozměry (Š×V×H)
50x58