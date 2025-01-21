Podpora
Pohled zpředu zblízka na produkt Hue White and Color Ambiance Startovací sada: 3 inteligentní bodová světla GU10

Startovací sada: 3 inteligentní bodová světla GU10

Se startovací sadou Philips Hue White a Color Ambiance vytvoříte v libovolném pokoji barevné prostředí. Sada obsahuje tři inteligentní barevné žárovky a zařízení Hue Bridge, které umožňuje kompletní ovládání světel, přístup k aplikaci Hue a nespočet dalších funkcí.

Nejzajímavější výrobky

  • White and Color Ambiance
  • Bílé a barevné světlo
  • Inteligentní ovládání
  • Ovládání pomocí aplikace nebo hlasu*
  • Zařízení Hue Bridge součástí balení
Zobrazit všechny produktové specifikace
Najděte příručku pro výrobek

Specifikace

Rozměry zářivky

  • Rozměry (Š×V×H)

    50x58

Design a provedení

Odolnost

Ochrana životního prostředí

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Záruka

Charakteristika světla

Informace o balení

Spotřeba elektrické energie

Servis

Technické údaje

Bridge

Žárovka

Obsah balení

Podporované systémy

Jiné

*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu