*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.
Startovací sada: 3 inteligentní bodová světla GU10
V jakémkoli místnosti vytvoříte barevnou atmosféru pomocí startovací sady Philips Hue White and Color Ambiance. Sada obsahuje tři chytré barevné žárovky a Hue Bridge. Ten se postará o kompletní ovládání světel, přístup k aplikaci Hue i nespočet dalších funkcí.
Nejzajímavější výrobky
- Životnost ±10 let
- Okamžité bezdrátové stmívání
- Philips Hue Bridge součástí balení
- Bílé a barevné světlo
Specifikace
Rozměry zářivky
Rozměry zářivky
Rozměry (Š×V×H)
50x57x50 mm