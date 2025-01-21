Podpora
Pohled zpředu zblízka na produkt Hue White and Color Ambiance Startovací sada: 3 žárovky s paticí GU10 + Smart button + Bridge Pro

Startovací sada: 3 žárovky s paticí GU10 + Smart button + Bridge Pro

Bridge Pro vám zajistí superchytré osvětlovací funkce. Je vybaven novým čipem schopným spouštět složité algoritmy a umělou inteligencí, takže je rychlejší a výkonnější než kdy dřív. Vneste pomocí přiloženého tlačítka do jakékoli místnosti barevnou atmosféru díky barevným žárovkám a pohodlnému ovládání.

  • Podporuje víc než 150 světel a přes 50 druhů příslušenství
  • S technologií MotionAware™ využijete světla jako senzory pohybu
  • Získáte prostorové osvětlení a integraci zabezpečení Hue Sync
  • White Ambiance + 16 milionů barev
  • Pohodlné ovládání s vlastním nastavením
Zigbee Security

Zigbee Security

Vaše soukromí je naší prioritou. Zigbee a Philips Hue brání neoprávněnému přístupu do vašeho prostředí chytrého osvětlení.

Hue MotionAware™

Hue MotionAware™

Tato úžasná nová funkce přichází exkluzivně na Bridge Pro. Rozšiřuje možnosti vašeho systému osvětlení, který tak dokáže intuitivně reagovat na vaše pohyby po celém domě. Když budete mít v určité místnosti víc než 3 světla, můžete si vytvořit oblast pohybu. V ní se detekuje vaše přítomnost a jakákoli světla, která dané oblasti přiřadíte, se aktivují. Nepotřebujete mít samostatný senzor pohybu.

Větší kapacita, rychlejší procesor

Větší kapacita, rychlejší procesor

V porovnání s verzí Bridge má Bridge Pro 3× větší kapacitu, podporuje přes 150 světel a víc než 50 příslušenství a 500 scén. Navíc má díky novému čipu Hue Chip Pro 5× rychlejší dobu odezvy.   

Ovládání celého domu odkudkoli

Ovládání celého domu odkudkoli

Bridge a Bridge Pro vám přes aplikaci Hue zajistí přístup k systému chytré domácnosti odkudkoli. Ovládejte osvětlení, dostávejte bezpečnostní upozornění – nebo si prostě systém nastavte tak, aby běžel podle plánu a využíval automatizace.

