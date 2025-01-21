*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.
Startovací sada: 4 chytré žárovky s paticí E27 (1100) + vypínač se stmívačem
Se základní sadou Philips Hue White a Color Ambiance E27 vytvoříte v jakémkoli pokoji barevné prostředí. Po připojení k Hue Bridge můžete využít nekonečný seznam funkcí a využívat ovládání přes aplikaci, hlasem nebo vypínač (součást balení).
- Až 1100 lumenů*
- Bílé a barevné světlo
- Zařízení Hue Bridge součástí balení
- Ovladač Dimmer switch součástí balení
Vytvořte si atmosféru s chytrým bílým osvětlením v barvě od teplé po studenou
Využijte více než 50 000 odstínů bílého světla, od teplého po studené, k vytváření optimální atmosféry pro práci, hru či odpočinek bez ohledu na denní dobu. Vykročte ráno pravou nohou do studeného jasného bílého světla, které vám dodá energii, nebo si pomocí zlatavých tónů připravte klidný večer.
Hrajte si s chytrými barevnými světly
Systém Philips Hue prakticky nezná omezení: více než 16 milionů barev vám umožňuje transformovat domov do ideálního místa pro pořádání večírku, oživit pohádku na dobrou noc a podobně. Používejte předvolená barevná schémata k vyvolání pocitů léta a jakékoli denní doby, případně můžete použít vlastní fotografii k oživení zvláštních okamžiků.
Ovládání chytrého osvětlení i na dálku
Aplikace Hue vám poskytuje úplnou kontrolu nad chytrými světly, i když nejste právě doma. Vypněte a zapněte světla na dálku jen přes aplikaci. Získáte jistotu, že domácí osvětlení bude vždycky podle vašich představ.
Synchronizujte chytrá světla s filmy, televizními pořady, hudbou nebo hrami
Synchronizujte dění na obrazovce nebo rytmus hudby s chytrými světly. Budete se bavit, jako ještě nikdy dřív.* Vyberte si, jak chcete světla s filmem, hudbou (včetně integrace služby Spotify), televizním pořadem nebo hrou synchronizovat, a pak už jen sledujte, jak na ně barevná světla v zóně Zábava reagují. *Vyžaduje Hue Bridge
Bezdrátové ovládání pomocí stmívače
Stmívač na baterii vám umožňuje ovládat až 10 chytrých světel současně. Spínačem, který lze sejmout ze stěny a používat jako dálkové ovládání, lze stmívat a rozjasňovat světla nebo procházet předvolená světelná schémata.
Specifikace
Rozměry zářivky
Rozměry (Š×V×H)
60x110