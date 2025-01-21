Startovací sada: tři chytrá bodová světla GU10 + chytré tlačítko
V jakémkoli místnosti vytvoříte barevnou atmosféru pomocí startovací sady Philips Hue White a Color Ambiance. Sada obsahuje tři chytré barevné žárovky, Hue Bridge a Smart Button. Postará se o kompletní ovládání světel, přístup k aplikaci Hue a nespočet dalších funkcí.
Nejzajímavější výrobky
- Životnost ±10 let
- Okamžité bezdrátové stmívání
- Ovládání přes chytré tlačítko
- Philips Hue Bridge součástí balení
- Bílé a barevné světlo
Specifikace
Rozměry zářivky
Rozměry zářivky
Rozměry (Š×V×H)
50x57x50 mm