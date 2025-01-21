Pohled zpředu zblízka na produkt Hue White and Color Ambiance Stolní lampa Hue Play

Stolní lampa Hue Play

Stolní lampa Play je ideálním prvním krokem do světa zábavy Hue. Synchronizujte ji s filmy, hrami a hudbou na televizní obrazovce. Vykouzlete si barevný přechod efektů nasvícených stěn, které ladí s děním na obrazovce. Když si do prostoru pro zábavu přidáte i další svítidla Hue, užijete si skutečně pohlcující zážitek z prostorového osvětlení s přesným sladěním barev díky technologii Chromasync. Stolní lampa Play je kompaktní, štíhlá a vysoká 60 cm, takže se snadno vejde po stranách televizní obrazovky, na pracovní nebo herní stůl, aby nic nerušilo vaše sledování.

Nejzajímavější výrobky

  • Efekt světelného přechodu RGBWWIC
  • Přesné sladění barev Chromasync
  • Provedení umožňující snadné umístění
  • Připojení přes HDMI sync box nebo TV aplikaci
  • Ovládání a individuální nastavení přes Hue Bridge
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Specifikace

Charakteristika zdroje

  • Stmívatelné

    Ano

Design a provedení

Odolnost

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Charakteristika světla

Různé

Rozměry a hmotnost balení

Spotřeba elektrické energie

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Technické údaje

Žárovka

Kamera

Vypínač

Podporované systémy

Jiné