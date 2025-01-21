Stolní svítidlo Flourish
Elegantní, ručně vyrobené skleněné stínítko svítidla Flourish vám přináší rozptýlené nastavitelné bílé i barevné světlo. Hodí se na každou příležitost i aktivitu. Dopřejte si teplé světlo na relaxaci, studené světlo na soustředění a barevné světlo, když potřebujete navodit dokonalou atmosféru. Kompatibilita s technologií Matter se postará o jednodušší a bezproblémovou integraci se zařízeními jiných značek. Stolní svítidlo Flourish se dá pomocí zařízení Hue Bridge nebo Bridge Pro pohodlně ovládat přes aplikaci Hue nebo chytré asistenty. Síťové přípojení Zigbee znamená, že se do vašeho prostředí chytrého osvětlení nedostane nikdo nepovolaný.
Nejzajímavější výrobky
- Nastavitelné bílé a barevné světlo
- Včetně žárovky s paticí A60 a světelným tokem 1100 lumenů
- Ovládání aplikacemi a hlasem
- Kompatibilní s technologiemi Zigbee a Matter
- Ručně vyrobené skleněné stínítko
Získejte ideální světelná schémata pro vaše každodenní činnosti
Usnadněte si a zpříjemněte den předvolenými světelnými schématy speciálně vytvořenými pro vaše každodenní činnosti: Povzbuzující, Soustředění, Čtení a Relaxační. Dvě scény ve studených tónech, Povzbuzující a Soustředění, vám pomohou zahájit den a soustředit se, scény s teplejším světlem, Čtení a Relaxační, pak využijete, když si budete chtít pohodlně číst nebo nechat svou mysl odpočinout.
Hue Bridge vám nabídne kompletní nabídku funkcí pro chytré osvětlení
Hue Bridge přináší funkce, díky kterým je chytré osvětlení skutečně chytré – ovládání i mimo domov, hlasové ovládání, automatické osvětlení a mnoho dalšího. Přidejte do své Hue domácnosti Bridge a vytvořte pohlcující zážitky s technologií, která je bezpečná a spolehlivá. Hue Bridge je klíčem k chytrému osvětlení, jaké jste ještě neviděli.
Navoďte si správnou atmosféru teplým až studeným bílým světlem
Tyto žárovky a svítidla vám nabízí bílé světlo v širokém spektru odstínů, od teplé až po studenou. Protože jsou úplně stmívatelné (od jasného světla až po slabé noční osvětlení), můžete světla vyladit na odstín a jas, který bude ideálně vyhovovat vašim každodenním potřebám.
Ovládejte až 10 světel Bluetooth aplikací
Řada Philips Hue s ovládáním přes Bluetooth představuje nejjednodušší způsob, jak začít s chytrým osvětlením. S LED žárovkami ovládanými přes Bluetooth a s aplikací Hue Bluetooth, která umožňuje ovládat až 10 světel v místnosti, si v okamžiku navodíte tu správnou atmosféru.
Ovládejte světla hlasem*
Philips Hue funguje s hlasovými asistenty Amazon Alexa či Google Assistant po spárování se zařízeními Google Nest nebo Amazon Echo. Pomocí jednoduchých hlasových příkazů můžete ovládat několik světel, ale i třeba jediné svítidlo v mísnosti.
Vytvořte si zážitky šité na míru s barevným chytrým světlem
Proměňte svůj domov s více než 16 miliony barev a ihned vytvořte správnou atmosféru pro každou událost. Jediným stisknutím tlačítka můžete nastavit slavnostní náladu na večírek, proměnit váš obývací pokoj v kino, vylepšit váš domov s barevnými akcenty a mnohem více.
Specifikace
Design a provedení
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Sklo