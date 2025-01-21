Podpora
Pohled zpředu zblízka na produkt Hue White and Color Ambiance Světelná trubice Perifo, malá

Světelná trubice Perifo, malá

Kompaktní gradientní světelná trubice v černém provedení vyplní váš prostor pestrými barvami. Její syté výkonné světlo lze díky otočné konstrukci dokonale nasměrovat tam, kam potřebujete. Pouze pro lištové osvětlení Perifo.

Nejzajímavější výrobky

  • Životnost ±10 let
  • Kompatibilní s rozhraním Bluetooth a zařízením Hue Bridge
  • Smíšené bílé a barevné světlo
  • 740 lumenů
  • 12 W
Vyžaduje Philips Hue Bridge

Vyžaduje Philips Hue Bridge

Připojte Philips Hue Bridge a světla, abyste je mohli ovládat z chytrého telefonu nebo tabletu pomocí aplikace Philips Hue.

*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu