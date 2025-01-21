*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.
Světelná trubice Perifo, velká
Velká gradientní světelná trubice v bílém provedení vyplní vaše rozlehlé prostory pestrými barvami. Její syté výkonné světlo lze díky otočné konstrukci dokonale nasměrovat tam, kam potřebujete. Pouze pro lištové osvětlení Perifo.
Nejzajímavější výrobky
- Životnost ±10 let
- Kompatibilní s rozhraním Bluetooth a zařízením Hue Bridge
- Smíšené bílé a barevné světlo
- 1840 lumenů
- 29,5 W
Vyžaduje Philips Hue Bridge
Připojte Philips Hue Bridge a světla, abyste je mohli ovládat z chytrého telefonu nebo tabletu pomocí aplikace Philips Hue.
Specifikace
Design a provedení
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Kov
Syntetika