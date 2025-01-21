*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.
Světelné řetězy Festavia
S 250 inteligentními mini světly LED na 20metrovém kabelu jsou světelné řetězy Festavia dokonalou dekorací ve vašem domově. Můžete vytvořit barevný gradient po celé délce řetězu nebo použít jednu barvu, chcete-li tradičnější vzhled.
Nejzajímavější výrobky
- 250 chytrých barevných světel LED
- 20 metrů dlouhý kabel
- Černý kabel
- Včetně napájecího zdroje
- Pouze pro vnitřní použití.
Speciální styly světelných řetězů
Jakmile nastavíte svou scénu, udělejte ji jedinečnou! Použijte Lineární styl pro barevný přechod v jedné linii, Rozptýlený styl pro náhodné uspořádání barev nebo Zrcadlený styl pro zrcadlení barev od středu řetězce.
Flexibilní i sváteční zároveň
Kolem vánočního stromečku, vetkané do girlandy nebo podél schodů – ať už svítidla Festavia použijete kdekoli, díky jejich flexibilitě bude výzdoba snadno vypadat tak, jak si představujete.
Ovládání na míru
Světelné řetězy se dají ovládat přes aplikaci Hue, hlasem nebo chytrým příslušenstvím.
Vlastní nastavení v aplikaci Hue
Nastavte si všechno v aplikaci Hue a získejte okamžitou kontrolu nad světelnými řetězy i všemi ostatními světly. Přes aplikaci Hue můžete taky nastavit automatizace a řadu dalších věcí.
Přidávejte příslušenství
Postarejte se, aby byla vaše svítidla ještě praktičtější – pořiďte si snadno použitelné příslušenství, jako je vypínač se stmívačem Hue nebo chytré tlačítko Smart Button.
Ovládejte světla hlasem
Ovládejte světla pomocí hlasových příkazů spárovaných s chytrými domácími asistenty, jako jsou Amazon Alexa, Siri nebo Asistent Google.
Specifikace
Design a provedení
Design a provedení
Barva
Černá
Materiál
Syntetika