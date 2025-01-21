Podpora
Pohled zpředu zblízka na produkt Hue White and Color Ambiance Světelné řetězy Festavia

Světelné řetězy Festavia

S 250 inteligentními mini světly LED na 20metrovém kabelu jsou světelné řetězy Festavia dokonalou dekorací ve vašem domově. Můžete vytvořit barevný gradient po celé délce řetězu nebo použít jednu barvu, chcete-li tradičnější vzhled.

Nejzajímavější výrobky

  • 250 chytrých barevných světel LED
  • 20 metrů dlouhý kabel
  • Černý kabel
  • Včetně napájecího zdroje
  • Pouze pro vnitřní použití.
Zobrazit všechny produktové specifikace
Najděte příručku pro výrobek
Speciální styly světelných řetězů

Speciální styly světelných řetězů

Jakmile nastavíte svou scénu, udělejte ji jedinečnou! Použijte Lineární styl pro barevný přechod v jedné linii, Rozptýlený styl pro náhodné uspořádání barev nebo Zrcadlený styl pro zrcadlení barev od středu řetězce.

Flexibilní i sváteční zároveň

Flexibilní i sváteční zároveň

Kolem vánočního stromečku, vetkané do girlandy nebo podél schodů – ať už svítidla Festavia použijete kdekoli, díky jejich flexibilitě bude výzdoba snadno vypadat tak, jak si představujete.

Ovládání na míru

Světelné řetězy se dají ovládat přes aplikaci Hue, hlasem nebo chytrým příslušenstvím.

Vlastní nastavení v aplikaci Hue

Vlastní nastavení v aplikaci Hue

Nastavte si všechno v aplikaci Hue a získejte okamžitou kontrolu nad světelnými řetězy i všemi ostatními světly. Přes aplikaci Hue můžete taky nastavit automatizace a řadu dalších věcí.

Přidávejte příslušenství

Přidávejte příslušenství

Postarejte se, aby byla vaše svítidla ještě praktičtější – pořiďte si snadno použitelné příslušenství, jako je vypínač se stmívačem Hue nebo chytré tlačítko Smart Button.

Ovládejte světla hlasem

Ovládejte světla hlasem

Ovládejte světla pomocí hlasových příkazů spárovaných s chytrými domácími asistenty, jako jsou Amazon Alexa, Siri nebo Asistent Google.

Specifikace

Design a provedení

  • Barva

    Černá

  • Materiál

    Syntetika

Ochrana životního prostředí

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Charakteristika světla

Světelný řetěz / světelný pás

Spotřeba elektrické energie

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Technické údaje

Obsah balení

Podporované systémy

Jiné

*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu