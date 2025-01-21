Podpora
Pohled zpředu zblízka na produkt Hue White and Color Ambiance Světelné řetězy Festavia

Světelné řetězy Festavia

Světelné řetězy Festavia se 100 chytrými mini světly LED na osmimetrovém kabelu jsou ideálním doplňkem pro interiér i exteriér. Můžete na nich vytvořit barevný přechod, nastavit světelný efekt (například třpytivý nebo prizmatický) nebo použít jen jeden odstín bílého či barevného světla, pokud máte raději tradičnější vzhled.

  • 100 chytrých barevných světel LED
  • 8metrový kabel
  • Černý kabel
  • Včetně napájecího zdroje
  • Interiér/exteriér
Světelné řetězy Festavia jsou odolné vůči povětrnostním vlivům, takže je lze používat jak uvnitř vašeho domova, tak i po celý rok venku. A protože jsou kompatibilní se systémem Low-volt, můžete je připojit ke stejnému napájecímu zdroji jako vaše ostatní venkovní světla.

Kromě speciálního svátečního nasvícení, které akcentuje slavnostní náladu svátečního období, vypadá na Festavii nádherně jakákoliv scéna z galerie scén Hue – takže se jedná o dokonalou celoroční výzdobu.

Speciální styly světelných řetězů

Jakmile nastavíte svou scénu, udělejte ji jedinečnou! Použijte Lineární styl pro barevný přechod v jedné linii, Rozptýlený styl pro náhodné uspořádání barev nebo Zrcadlený styl pro zrcadlení barev od středu řetězce.

Vlastní nastavení v aplikaci Hue

Vlastní nastavení v aplikaci Hue

Nastavte si všechno v aplikaci Hue a získejte okamžitou kontrolu nad světelnými řetězy i všemi ostatními světly. Přes aplikaci Hue můžete taky nastavit automatizace a řadu dalších věcí.

Přidávejte příslušenství

Přidávejte příslušenství

Postarejte se, aby byla vaše svítidla ještě praktičtější – pořiďte si snadno použitelné příslušenství, jako je vypínač se stmívačem Hue nebo chytré tlačítko Smart Button.

Ovládejte světla hlasem

Ovládejte světla hlasem

Ovládejte světla pomocí hlasových příkazů spárovaných s chytrými domácími asistenty, jako jsou Amazon Alexa, Siri nebo Asistent Google.

*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu