*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.
Světelné řetězy Festavia
Světelné řetězy Festavia se 100 chytrými mini světly LED na osmimetrovém kabelu jsou ideálním doplňkem pro interiér i exteriér. Můžete na nich vytvořit barevný přechod, nastavit světelný efekt (například třpytivý nebo prizmatický) nebo použít jen jeden odstín bílého či barevného světla, pokud máte raději tradičnější vzhled.
Nejzajímavější výrobky
- 100 chytrých barevných světel LED
- 8metrový kabel
- Černý kabel
- Včetně napájecího zdroje
- Interiér/exteriér
Světelné řetězy Festavia jsou odolné vůči povětrnostním vlivům, takže je lze používat jak uvnitř vašeho domova, tak i po celý rok venku. A protože jsou kompatibilní se systémem Low-volt, můžete je připojit ke stejnému napájecímu zdroji jako vaše ostatní venkovní světla.
Kromě speciálního svátečního nasvícení, které akcentuje slavnostní náladu svátečního období, vypadá na Festavii nádherně jakákoliv scéna z galerie scén Hue – takže se jedná o dokonalou celoroční výzdobu.
Speciální styly světelných řetězů
Jakmile nastavíte svou scénu, udělejte ji jedinečnou! Použijte Lineární styl pro barevný přechod v jedné linii, Rozptýlený styl pro náhodné uspořádání barev nebo Zrcadlený styl pro zrcadlení barev od středu řetězce.
Vlastní nastavení v aplikaci Hue
Nastavte si všechno v aplikaci Hue a získejte okamžitou kontrolu nad světelnými řetězy i všemi ostatními světly. Přes aplikaci Hue můžete taky nastavit automatizace a řadu dalších věcí.
Přidávejte příslušenství
Postarejte se, aby byla vaše svítidla ještě praktičtější – pořiďte si snadno použitelné příslušenství, jako je vypínač se stmívačem Hue nebo chytré tlačítko Smart Button.
Ovládejte světla hlasem
Ovládejte světla pomocí hlasových příkazů spárovaných s chytrými domácími asistenty, jako jsou Amazon Alexa, Siri nebo Asistent Google.
Specifikace
Design a provedení
Barva
Černá
Materiál
Syntetika