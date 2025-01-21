Světelný řetěz Festavia, trvalý, 9 m, 16 žárovek, bílý, prodl.
Dokonalá dekorace na od jara do zimy. Přizpůsobte si exteriér domácnosti na každou příležitost, jakékoli roční období a každou náladu. Pořiďte si světelný řetěz s jasně svítícími barevnými světly. Trvale svítící svítidla Festavia se dají tímto 9m prodlužovacím řetězcem snadno prodloužit. Obsahuje 16 voděodolných svítidel a připojuje se přímo ke konci základny řetězce. Světla Festavia permanent se dají maximálně prodloužit až na 45 metrů. Dokážete si osvětlit celé linie střech, okapů i podhledů.
- Přesné barvy Chromasync™
- 9m prodloužení s 16 světly
- Až 50 lm na světlo
- Voděodolné (IP65)
- Dlouhá životnost 50 000 hodin
Osvětlení okapů se snadnou instalací
Nečekejte žádné pevné zapojení. Toto trvalé osvětlení má nízké napětí, takže jej můžete jednoduše zapojit do libovolné venkovní zásuvky. Součástí balení je lepicí páska nebo šrouby pro dlouhodobou instalaci, takže jej bez problémů připevníte k okapům, střešním okrajům nebo fasádám. Každý světelný řetěz lze nařezat na ideální délku, kterou vyžaduje konkrétní prostor. Navíc je délka každého řetězu automaticky detekována, aby byly zajištěny optimální světelné efekty.
Jasné světlo, výrazná barva
Díky naší průkopnické technologii Chromasync™ poskytuje každé světlo sytě hluboké tóny a jemně pastelové odstíny. V kombinaci se speciálními bílými LED diodami s nejširší škálou teplých až studených tónů nabízejí trvalá svítidla Festavia bezkonkurenční všestrannost. S výkonem 50 lumenů na každé světlo rovněž vydatně svítí!
Dokonalé bezpečnostní osvětlení
Osvětlení lze bezproblémově integrovat s ekosystémem Philips Hue Secure, který zahrnuje i bezpečnostní kamery a senzory. Jestliže systém rozpozná pohyb před domem, rozsvítí exteriérové osvětlení. Děje se něco podezřelého? Aktivuje se alarm, který osvětlení rozbliká červeně a pomůže odradit potenciální vetřelce.
Konstrukce do každého počasí
Provedení odolává vodě či povětrnostním vlivům, takže osvětlení není třeba balit po sezóně a zase rozbalovat na Vánoce, Halloween nebo jiné svátky. Díky dlouhé živostnosti 50 000 hodin jej nemusíte sundávat po řadu let a můžete jej využít při jakékoli příležitosti během roku.
Specifikace
Design a provedení
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Plast