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Tenké zapuštěné svítidlo 170 mm

Tenké zapuštěné svítidlo Philips Hue je velice úzké, takže jej můžete přidat do každé místnosti a vejde se i do nízkého podhledu. Široký vyzařovací úhel a intenzivní světelný tok pro osvětlení i velké místnosti.

Nejzajímavější výrobky

  • Nastavitelné bílé a barevné světlo
  • Přesné sladění barev Chromasync™
  • 1500 lumenů
  • Odolné proti vodě, odolné proti vlhkosti (IP44)
  • Připojení k zařízení Hue Bridge i Bluetooth
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Ovládejte světla hlasem*

Ovládejte světla hlasem*

Philips Hue funguje s hlasovými asistenty Amazon Alexa či Google Assistant po spárování se zařízeními Google Nest nebo Amazon Echo. Pomocí jednoduchých hlasových příkazů můžete ovládat několik světel, ale i třeba jediné svítidlo v mísnosti.

Vytvořte si zážitky šité na míru s barevným chytrým světlem

Vytvořte si zážitky šité na míru s barevným chytrým světlem

Proměňte svůj domov s více než 16 miliony barev a ihned vytvořte správnou atmosféru pro každou událost. Jediným stisknutím tlačítka můžete nastavit slavnostní náladu na večírek, proměnit váš obývací pokoj v kino, vylepšit váš domov s barevnými akcenty a mnohem více.

Navoďte si správnou atmosféru teplým až studeným bílým světlem

Navoďte si správnou atmosféru teplým až studeným bílým světlem

Tyto žárovky a svítidla vám nabízí bílé světlo v širokém spektru odstínů, od teplé až po studenou. Protože jsou úplně stmívatelné (od jasného světla až po slabé noční osvětlení), můžete světla vyladit na odstín a jas, který bude ideálně vyhovovat vašim každodenním potřebám.

Získejte ideální světelná schémata pro vaše každodenní činnosti

Získejte ideální světelná schémata pro vaše každodenní činnosti

Usnadněte si a zpříjemněte den předvolenými světelnými schématy speciálně vytvořenými pro vaše každodenní činnosti: Povzbuzující, Soustředění, Čtení a Relaxační. Dvě scény ve studených tónech, Povzbuzující a Soustředění, vám pomohou zahájit den a soustředit se, scény s teplejším světlem, Čtení a Relaxační, pak využijete, když si budete chtít pohodlně číst nebo nechat svou mysl odpočinout.

Hue Bridge vám nabídne kompletní nabídku funkcí pro chytré osvětlení

Hue Bridge vám nabídne kompletní nabídku funkcí pro chytré osvětlení

Hue Bridge přináší funkce, díky kterým je chytré osvětlení skutečně chytré – ovládání i mimo domov, hlasové ovládání, automatické osvětlení a mnoho dalšího. Přidejte do své Hue domácnosti Bridge a vytvořte pohlcující zážitky s technologií, která je bezpečná a spolehlivá. Hue Bridge je klíčem k chytrému osvětlení, jaké jste ještě neviděli.

Specifikace

Charakteristika zdroje

  • Stmívatelné

    Ano

Design a provedení

Odolnost

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Charakteristika světla

Různé

Rozměry a hmotnost balení

Spotřeba elektrické energie

Rozměry a hmotnost výrobku

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