Trojité bodové svítidlo Fugato
Svítidlo Hue Fugato vám vytvoří dokonalou atmosféru. Skvěle se hodí pro ambientní a bodové osvětlení v obývacích pokojích a ložnicích. Osvětlení v jedné místnosti můžete jednoduše ovládat přes Bluetooth, nebo využijte můstek Hue Bridge s komplexní sadou funkcí chytrého osvětlení.
Nejzajímavější výrobky
- White and Color Ambiance
- Včetně žárovky LED GU10
- Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Kov