Velká stojací lampa Hue Play
Stojací svítidlo Play je ideálním prvním krokem do světa zábavy Hue. Synchronizujte ji s filmy, hrami a hudbou na televizní obrazovce. Vykouzlete si barevný přechod efektů nasvícených stěn, které ladí s děním na obrazovce. Když si do prostoru pro zábavu přidáte i další svítidla Hue, užijete si skutečně pohlcující zážitek z prostorového osvětlení s přesným sladěním barev díky technologii Chromasync. Stojací svítidlo Play je úzké o výšce 135 cm. Snadno se vejde po stranách televizního stolku, do rohů nebo za pohovku, aby vám sledování nic nenarušovalo.
Nejzajímavější výrobky
- Efekt světelného přechodu RGBWWIC
- Přesné sladění barev Chromasync
- Provedení umožňující snadné umístění
- Připojení přes HDMI sync box nebo TV aplikaci
- Ovládání a individuální nastavení přes Hue Bridge
Specifikace
Charakteristika zdroje
Charakteristika zdroje
Stmívatelné
Ano