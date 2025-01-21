Venkovní sloupek Turaco
Osvětlete si brány, příjezdové cesty i záhonky na zahradě pomocí nastavitelného bílého i barevného světla, o které se vám postará vysoké a tenké sloupové svítidlo Turaco. Rozptýlená záře tohoto funkčního osvětlení vám venku usnadní orientaci. Případně máte další možnost: sloupové svítidlo se dá nastavit na libovolnou barvu, aby vašim vstupním prostorám nebo zadnímu dvorku zajistilo dekorativní nasvícení. Svítidlo Turaco se dá pomocí zařízení Hue Bridge nebo Bridge Pro pohodlně ovládat přes aplikaci Hue nebo chytré asistenty. Kombinace síťového připojení Zigbee se zařízením Bridge znamená, že se do vašeho prostředí chytrého osvětlení nedostane nikdo nepovolaný. Kompatibilita s technologií Matter se postará o jednodušší a bezproblémovou integraci se zařízeními jiných značek.
Nejzajímavější výrobky
- Nastavitelné bílé a barevné světlo
- Včetně žárovky s paticí A60 a světelným tokem 1100 lumenů
- Ovládání aplikacemi a hlasem
- Kompatibilní s technologiemi Zigbee a Matter
- Ideální na příjezdové cesty a trávníky
Odolné proti vlivům počasí (IP44)
Toto venkovní svítidlo Philips Hue je speciálně navrženo pro použití ve venkovním prostředí a prošlo náročnými testy pro zaručení jeho funkce. Stupeň ochrany IP popisují dva údaje: první označuje stupeň ochrany proti prachu a druhý proti vodě. Svítidlo je zkonstruováno s ochranou IP44: je chráněno proti vodě stříkající z jakéhokoli směru. Jedná se o výrobek, který je nejběžnější a nejvhodnější pro všeobecné venkovní použití.
Vyžaduje Philips Hue Bridge
Propojte svá světla se systémem Philips Hue Bridge, abyste je mohli ovládat pomocí chytrého telefonu nebo tabletu prostřednictvím aplikace Philips Hue. Nebo ovládejte světla Philips Hue interiérovým stmívačem Hue, který umožňuje zapínání, vypínání a regulaci.
Vysoce kvalitní hliník a vynikající syntetické materiály
Produkty jsou vyrobeny speciálně pro venkovní použití. Používáme materiály nejvyšší kvality k zajištění nejlepšího fungování ve venkovních podmínkách a používáme je chytře, aby se optimalizovala rádiová komunikace.
Chytré ovládání doma i mimo domov
Osvětlete své exteriéry, abyste viděli, co se venku děje. Po propojení vašich venkovních světel s můstkem Hue je můžete ovládat libovolným způsobem. Svá venkovní světla můžete ovládat na dálku z interiéru např. pomocí aplikace Philips Hue nebo hlasového ovládání (pomocí Amazon Alexa, Apple HomeKit nebo Google Assistant). Můžete nastavit časové rozvrhy svícení, které budou napodobovat vaši přítomnost. Své venkovní osvětlení můžete ovládat z domova nebo odkudkoli odjinud.
Zkrášlete si zahradu venkovním osvětlením
Dejte své zahradě šanci zazářit stejně jasně jako svůj domov. Přes 16 milionů barev a 50 000 odstínů teplého a studeného bílého světla vám umožní zkrášlit vnější prostor stejně jako vnitřní, ať už osvětlujete chodník nebo bodovým světlem rozjasňujete oblíbený kout na terase.
Nastavte si časovač pro své pohodlí
Prodlužte si večery venku, dokončete na zahradě vše co potřebujete, nebo jen vyneste smetí za tmy. Nastavte automatické rozsvícení světel Philips Hue pomocí časových rozvrhů nebo díky rutině východ/západ slunce. Tímto způsobem lze samozřejmě světla i vypnout a regulovat. Už nikdy si nebudete muset dělat hlavu s tím, jestli jste nenechali rozsvíceno.
Nastavte světla tak, aby vás uvítala doma
Vychutnejte si pohodlí automatického rozsvícení světel při příchodu domů a zhasnutí při odchodu. Při vybalování auta i vstupu do domu vás doprovodí vždy to správné světlo. Jednoduše pro ovládání všech světel nastavte aplikaci Hue do režimu Domov, resp. Mimo domov. Nebo ji nechte světla ovládat podle vaší polohy, bez stisknutí jediného tlačítka. Je to tak jednoduché.
Specifikace
Design a provedení
Barva
Antracitová
Materiál
hliník