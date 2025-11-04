Venkovní stojan Calla
Jednoduše zapojte a vychutnejte si 16 miliónů barev, které jsou k dispozici, abyste vylepšili krásu vaší zahrady nebo jej použijte praktičtěji k osvětlení cesty. Základní jednotka Calla poskytuje 1 světelný bod a všechny kabely a napájecí zdroj, které potřebujete, abyste mohli začít.
Nejzajímavější výrobky
- White and Color Ambiance
- Je vyžadován Hue Bridge
- Integrované LED
- Bílé a barevné světlo
- Systém s nízkým napětím – základní sada
- Chytré ovládání pomocí Hue bridge*
Specifikace
Design a provedení
Design a provedení
Barva
Černá
Materiál
hliník