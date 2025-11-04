Podpora
Black cylindrical pedestal light with matte finish, displaying a pink illuminated top section and a visible rectangular panel.

Venkovní stojan Calla

Jednoduše zapojte a vychutnejte si 16 miliónů barev, které jsou k dispozici, abyste vylepšili krásu vaší zahrady nebo jej použijte praktičtěji k osvětlení cesty. Základní jednotka Calla poskytuje 1 světelný bod a všechny kabely a napájecí zdroj, které potřebujete, abyste mohli začít.

Položka již není k dispozici

  • White and Color Ambiance
  • Je vyžadován Hue Bridge
  • Integrované LED
  • Bílé a barevné světlo
  • Systém s nízkým napětím – základní sada
  • Chytré ovládání pomocí Hue bridge*
Specifikace

Design a provedení

  • Barva

    Černá

  • Materiál

    hliník

Odolnost

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Charakteristika světla

Různé

Rozměry a hmotnost balení

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Technické údaje

Podporované systémy

Jiné