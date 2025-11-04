Podpora
Pohled zpředu zblízka na produkt Hue White and Color Ambiance Xamento zapuštěné bodové svítidlo, balení 3 ks

Xamento zapuštěné bodové svítidlo, balení 3 ks

Tato tři zapuštěná stříbrná svítidla Xamento typu downlight se můžou pochlubit moderním designem a krytím IP44. Tato chytrá světla se dokážou rozzářit miliony různých barev a ladí s interiérem každé koupelny. Vneste do svého běžného života špetku zábavy, nebo světlo ztlumte, abyste si mohli lépe odpočinout.

Položka již není k dispozici

Nejzajímavější výrobky

  • White and Color Ambiance
  • 3 × žárovka GU10
  • Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
  • Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
  • Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Zobrazit všechny produktové specifikace
Find your product manual

Specifikace

Design a provedení

  • Barva

    Chrom

  • Materiál

    Syntetika

Odolnost

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Charakteristika světla

Různé

Rozměry a hmotnost balení

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Technické údaje

Podporované systémy

Jiné