Xamento zapuštěné bodové svítidlo, balení 3 ks
Tato tři zapuštěná stříbrná svítidla Xamento typu downlight se můžou pochlubit moderním designem a krytím IP44. Tato chytrá světla se dokážou rozzářit miliony různých barev a ladí s interiérem každé koupelny. Vneste do svého běžného života špetku zábavy, nebo světlo ztlumte, abyste si mohli lépe odpočinout.
Nejzajímavější výrobky
- White and Color Ambiance
- 3 × žárovka GU10
- Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Design a provedení
Barva
Chrom
Materiál
Syntetika