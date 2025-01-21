*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.
Xamento zapuštěné bodové svítidlo
Zapuštěné černé svítidlo Xamento typu downlight vnese do vašeho všedního dne špetku zábavy. Toto chytré světlo se dokáže rozzářit miliony různých barev. Může se pochlubit krytím IP44 a moderním designem, který ladí s interiérem každé koupelny.
Nejzajímavější výrobky
- White and Color Ambiance
- 1 × žárovka GU10
- Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Ovládejte aplikací Bluetooth až 10 světel
Aplikace Hue Bluetooth vám umožňuje ovládat chytré osvětlení Hue v jedné místnosti u vás doma.Můžete přidat až deset chytrých světel a ovládat je jednoduchým stisknutím tlačítka na vašem mobilním zařízení.
Ovládejte světla hlasem*
Philips Hue funguje s hlasovými asistenty Amazon Alexa či Google Assistant po spárování se zařízeními Google Nest nebo Amazon Echo. Pomocí jednoduchých hlasových příkazů můžete ovládat několik světel, ale i třeba jediné svítidlo v mísnosti.
Získejte ideální světelná schémata pro vaše každodenní činnosti
Usnadněte si a zpříjemněte den předvolenými světelnými schématy speciálně vytvořenými pro vaše každodenní činnosti: Povzbuzující, Soustředění, Čtení a Relaxační. Dvě scény ve studených tónech, Povzbuzující a Soustředění, vám pomohou zahájit den a soustředit se, scény s teplejším světlem, Čtení a Relaxační, pak využijete, když si budete chtít pohodlně číst nebo nechat svou mysl odpočinout.
Hue Bridge vám nabídne kompletní nabídku funkcí pro chytré osvětlení
Hue Bridge přináší funkce, díky kterým je chytré osvětlení skutečně chytré – ovládání i mimo domov, hlasové ovládání, automatické osvětlení a mnoho dalšího. Přidejte do své Hue domácnosti Bridge a vytvořte pohlcující zážitky s technologií, která je bezpečná a spolehlivá. Hue Bridge je klíčem k chytrému osvětlení, jaké jste ještě neviděli.
Vytvořte si zážitky šité na míru s barevným chytrým osvětlením
Proměňte svou koupelnu miliony barev světla. Okamžitě si navodíte jedinečnou atmosféru. Stačí se dotknout tlačítka a můžete si hovět ve vaně obklopení uklidňující růžovou září, nebo koupelnu naopak prozářit energickou fialovou, když se potřebujete nabudit na noční akci s přáteli.
Voděodolné chytré světlo do koupelny (IP44)
Chytrá koupelnová světla Philips Hue byla důkladně testována s ohledem na odolnost proti vodě, takže se skvěle hodí k osvětlení prostředí, kde je vlhko. Každé koupelnové světlo splňuje požadavky stupně krytí IP44.
Specifikace
Design a provedení
Barva
Černá
Materiál
Syntetika