Základní sada, patice E27
Chcete-li přidat do kterékoli místnosti barvu, stačí vám základní sada Philips Hue White and Color Ambiance. V této sadě naleznete dvě barevné chytré žárovky a Hue Bridge, který umožňuje kompletní ovládání světel, přístup do aplikace Hue a další nepřeberné funkce.
Nejzajímavější výrobky
- White and Color Ambiance
- Bílé a barevné světlo
- Zařízení Hue Bridge součástí balení
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
Specifikace
Rozměry zářivky
Rozměry (Š×V×H)
62x110