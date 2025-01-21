*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.
Základní sada, patice E27
Chcete-li přidat do kterékoli místnosti barvu, stačí vám Philips Hue White a základní sada Color Ambiance. Tato sada zahrnuje tři barevné chytré žárovky s paticí E27, můstek Hue Bridge a stmívač. Ovládejte svá světla a objevujte nepřeberné chytré funkce.
- White and Color Ambiance
- 3 × žárovka E27
- Bílé a barevné světlo
- Vypínač se stmívačem součástí balení
- Zařízení Hue Bridge součástí balení
Hrajte si s chytrými barevnými světly
Systém Philips Hue prakticky nezná omezení: více než 16 milionů barev vám umožňuje transformovat domov do ideálního místa pro pořádání večírku, oživit pohádku na dobrou noc a podobně. Používejte předvolená barevná schémata k vyvolání pocitů léta a jakékoli denní doby, případně můžete použít vlastní fotografii k oživení zvláštních okamžiků.
Vytvořte si atmosféru s chytrým bílým osvětlením v barvě od teplé po studenou
Využijte více než 50 000 odstínů bílého světla, od teplého po studené, k vytváření optimální atmosféry pro práci, hru či odpočinek bez ohledu na denní dobu. Vykročte ráno pravou nohou do studeného jasného bílého světla, které vám dodá energii, nebo si pomocí zlatavých tónů připravte klidný večer.
Synchronizujte chytrá světla s filmy, televizními pořady, hudbou nebo hrami
Synchronizujte dění na obrazovce nebo rytmus hudby s chytrými světly. Budete se bavit, jako ještě nikdy dřív.* Vyberte si, jak chcete světla s filmem, hudbou (včetně integrace služby Spotify), televizním pořadem nebo hrou synchronizovat, a pak už jen sledujte, jak na ně barevná světla v zóně Zábava reagují. *Vyžaduje Hue Bridge
Ovládání chytrého osvětlení i na dálku
Aplikace Hue vám poskytuje úplnou kontrolu nad chytrými světly, i když nejste právě doma. Vypněte a zapněte světla na dálku jen přes aplikaci. Získáte jistotu, že domácí osvětlení bude vždycky podle vašich představ.
Bezdrátové ovládání pomocí stmívače
Stmívač na baterii vám umožňuje ovládat až 10 chytrých světel současně. Spínačem, který lze sejmout ze stěny a používat jako dálkové ovládání, lze stmívat a rozjasňovat světla nebo procházet předvolená světelná schémata.
Ovládejte světla hlasem
Při připojení k můstku Hue Bridge můžete spárovat světla se systémy Alexa, Apple HomeKit a Google Assistant a ovládat osvětlení pomocí hlasu. Jednoduché hlasové pokyny lze využít k zapínání a vypínání světla, úpravě jasu nebo nastavení světelné scény.
Mozek automatizace chytré domácnosti: můstek Hue Bridge
Můstek Hue Bridge představuje základní součást chytrého osobního systému osvětlení Philips Hue. Funguje jako mozek celého systému, komunikuje jak s chytrými žárovkami, tak s aplikací Hue a zajišťuje, aby vše dohromady fungovalo. Je také nutný pro různé automatizační funkce chytré domácnosti, například plánování pravidelných činností a časování.
Specifikace
Rozměry zářivky
Rozměry zářivky
Rozměry (Š×V×H)
62x110