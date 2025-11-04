Základní sada, patice E27
Se startovacím balíčkem Philips Hue White a Color Ambiance E27 vytvoříte v jakémkoli pokoji barevné prostředí. Po připojení k Hue Bridge (součást sady) můžete využít nekonečný seznam funkcí. Ovládání pomocí aplikace, hlasem nebo přiloženým vypínačem.
- White and Color Ambiance
- Bílé a barevné světlo
- Zařízení Hue Bridge součástí balení
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
- Vypínač se stmívačem součástí balení
Specifikace
Rozměry zářivky
Rozměry (Š×V×H)
60x110