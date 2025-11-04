Podpora
Pohled zpředu zblízka na produkt Hue White and Color Ambiance Základní sada, patice E27

Základní sada, patice E27

Se startovacím balíčkem Philips Hue White a Color Ambiance E27 vytvoříte v jakémkoli pokoji barevné prostředí. Po připojení k Hue Bridge (součást sady) můžete využít nekonečný seznam funkcí. Ovládání pomocí aplikace, hlasem nebo přiloženým vypínačem.

Položka již není k dispozici

Nejzajímavější výrobky

  • White and Color Ambiance
  • Bílé a barevné světlo
  • Zařízení Hue Bridge součástí balení
  • Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
  • Vypínač se stmívačem součástí balení
Zobrazit všechny produktové specifikace
Find your product manual

Specifikace

Rozměry zářivky

  • Rozměry (Š×V×H)

    60x110

Design a provedení

Odolnost

Ochrana životního prostředí

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Záruka

Charakteristika světla

Rozměry a hmotnost balení

Informace o balení

Spotřeba elektrické energie

Servis

Technické údaje

Bridge

Žárovka

Vypínač

Obsah balení

Podporované systémy

Jiné