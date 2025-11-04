Podpora
A set of smart light bulbs with white bases and pink illumination, shown alongside a white smart lighting hub.

Startovací sada: 3 chytré žárovky s paticí E27 (1100)

Chcete-li přidat do nějaké místnosti barevné světlo, stačí vám základní sada Philips Hue White and Color Ambiance. Sada obsahuje tři barevné chytré žárovky a zařízení Hue Bridge, které umožňuje ovládání světel, přístup k aplikaci Hue a spoustu dalších funkcí.

Nejzajímavější výrobky

  • White and Color Ambiance
  • S podporou Bluetooth
  • S podporou Hue Bridge
  • Až 1055 lumenů*
  • Zařízení Hue Bridge součástí balení
  • Chytré ovládání
Zobrazit všechny produktové specifikace
Find your product manual

Specifikace

Rozměry zářivky

  • Rozměry (Š×V×H)

    60x110

Odolnost

Ochrana životního prostředí

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Záruka

Charakteristika světla

Rozměry a hmotnost balení

Informace o balení

Spotřeba elektrické energie

Servis

Technické údaje

Bridge

Žárovka

Obsah balení

Podporované systémy

Jiné