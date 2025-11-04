Startovací sada: 3 chytré žárovky s paticí E27 (1100)
Chcete-li přidat do nějaké místnosti barevné světlo, stačí vám základní sada Philips Hue White and Color Ambiance. Sada obsahuje tři barevné chytré žárovky a zařízení Hue Bridge, které umožňuje ovládání světel, přístup k aplikaci Hue a spoustu dalších funkcí.
Nejzajímavější výrobky
- White and Color Ambiance
- S podporou Bluetooth
- S podporou Hue Bridge
- Až 1055 lumenů*
- Zařízení Hue Bridge součástí balení
- Chytré ovládání
Specifikace
Rozměry zářivky
Rozměry (Š×V×H)
60x110