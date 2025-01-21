*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.
Základní sada řady Essential: 2 chytré žárovky s paticí E27 (806 lumenů) + vypínač se stmívačem
Naskočte do světa chytrého osvětlení s touto základní sadou Philips Hue řady Essential. Obsahuje dvě žárovky, které mají kompletní barevné spektrum i regulovatelnou bílou barvu, která se dá snadno měnit z teplé a útulné až po studenou. O dokonalou náladu se postará plynulá regulace, miliony barev a knihovna se světelnými scénami navrženými našimi odborníky (vytvořit si ale můžete i vlastní). Připojením k Hue Bridge můžete využít nekonečné množství funkcí. Ovládejte hlasem, aplikací nebo jakýmkoli chytrým příslušenstvím.
- Až 806 lumenů
- Teplá až studená bílá (2200-6500K)
- Stmívatelné až na 2%jasnost
- Zařízení Hue Bridge součástí balení
- Ovladač Dimmer switch součástí balení
Vytvořte si atmosféru s chytrým bílým osvětlením v barvě od teplé po studenou
Využijte více než 50 000 odstínů bílého světla, od teplého po studené, k vytváření optimální atmosféry pro práci, hru či odpočinek bez ohledu na denní dobu. Vykročte ráno pravou nohou do studeného jasného bílého světla, které vám dodá energii, nebo si pomocí zlatavých tónů připravte klidný večer.
Hrajte si s chytrými barevnými světly
Systém Philips Hue prakticky nezná omezení: více než 16 milionů barev vám umožňuje transformovat domov do ideálního místa pro pořádání večírku, oživit pohádku na dobrou noc a podobně. Používejte předvolená barevná schémata k vyvolání pocitů léta a jakékoli denní doby, případně můžete použít vlastní fotografii k oživení zvláštních okamžiků.
Ovládání chytrého osvětlení i na dálku
Aplikace Hue vám poskytuje úplnou kontrolu nad chytrými světly, i když nejste právě doma. Vypněte a zapněte světla na dálku jen přes aplikaci. Získáte jistotu, že domácí osvětlení bude vždycky podle vašich představ.
Synchronizujte chytrá světla s filmy, televizními pořady, hudbou nebo hrami
Synchronizujte dění na obrazovce nebo rytmus hudby s chytrými světly. Budete se bavit, jako ještě nikdy dřív.* Vyberte si, jak chcete světla s filmem, hudbou (včetně integrace služby Spotify), televizním pořadem nebo hrou synchronizovat, a pak už jen sledujte, jak na ně barevná světla v zóně Zábava reagují. *Vyžaduje Hue Bridge
Jednoduchá bezdrátová instalace
Protože vypínač se stmívačem Hue využívá bezdrátovou technologii a je napájen z baterií, můžete ho pomocí dodávané lepicí pásky připevnit kamkoli. Když vypínač vyjmete ze zadní strany, můžete ho používat jako dálkové ovládání nebo připevnit na jakýkoli magnetický povrch.
