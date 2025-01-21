*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.
Základní sada řady Essential: 2 chytré žárovky s paticí E27 (806 lumenů)
Naskočte do světa chytrého osvětlení s touto základní sadou Philips Hue řady Essential. Obsahuje dvě žárovky, které mají kompletní barevné spektrum i regulovatelnou bílou barvu, která se dá snadno měnit z teplé a útulné až po studenou. O dokonalou náladu se postará plynulá regulace, miliony barev a knihovna se světelnými scénami navrženými našimi odborníky (vytvořit si ale můžete i vlastní). Připojením k Hue Bridge můžete využít nekonečné množství funkcí. Ovládejte hlasem, aplikací nebo jakýmkoli chytrým příslušenstvím.
- Až 806 lumenů
- Teplá až studená bílá (2200-6500K)
- Stmívatelné až na 2%jasnost
- Barevné světlo Essential
- Zařízení Hue Bridge součástí balení
Ovládejte světla hlasem*
Philips Hue funguje s hlasovými asistenty Amazon Alexa či Google Assistant po spárování se zařízeními Google Nest nebo Amazon Echo. Pomocí jednoduchých hlasových příkazů můžete ovládat několik světel, ale i třeba jediné svítidlo v mísnosti.
Vytvořte si zážitky šité na míru s barevným chytrým světlem
Proměňte svůj domov s více než 16 miliony barev a ihned vytvořte správnou atmosféru pro každou událost. Jediným stisknutím tlačítka můžete nastavit slavnostní náladu na večírek, proměnit váš obývací pokoj v kino, vylepšit váš domov s barevnými akcenty a mnohem více.
Navoďte si správnou atmosféru jemným bílým světlem
Žárovky a svítidla Hue vyzařují jemné bílé světlo. Tato chytrá světla lze stmívat (od jasného denního osvětlení až po slabé noční osvětlení), abyste svoji domácnost mohli naplnit ideální intenzitou teplého světla právě tehdy, kdy se vám to hodí.
Hrajte si s chytrými barevnými světly
Systém Philips Hue prakticky nezná omezení: více než 16 milionů barev vám umožňuje transformovat domov do ideálního místa pro pořádání večírku, oživit pohádku na dobrou noc a podobně. Používejte předvolená barevná schémata k vyvolání pocitů léta a jakékoli denní doby, případně můžete použít vlastní fotografii k oživení zvláštních okamžiků.
Mozek automatizace chytré domácnosti: můstek Hue Bridge
Můstek Hue Bridge představuje základní součást chytrého osobního systému osvětlení Philips Hue. Funguje jako mozek celého systému, komunikuje jak s chytrými žárovkami, tak s aplikací Hue a zajišťuje, aby vše dohromady fungovalo. Je také nutný pro různé automatizační funkce chytré domácnosti, například plánování pravidelných činností a časování.
Specifikace
Rozměry zářivky
Rozměry (Š×V×H)
60 x 111