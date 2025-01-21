Podpora
Pohled zpředu zblízka na produkt Hue White and Color Ambiance Základní sada řady Essential: 3 chytré žárovky s paticí GU10 (345 lumenů) + chytré tlačítko

Základní sada řady Essential: 3 chytré žárovky s paticí GU10 (345 lumenů) + chytré tlačítko

Naskočte do světa chytrého osvětlení s touto základní sadou Philips Hue řady Essential. Obsahuje tři žárovky, které mají kompletní barevné spektrum i regulovatelnou bílou barvu, která se dá snadno měnit z teplé a útulné až po studenou. O dokonalou náladu se postará plynulá regulace, miliony barev a knihovna se světelnými scénami navrženými našimi odborníky (vytvořit si ale můžete i vlastní). Připojením k Hue Bridge můžete využít nekonečné množství funkcí. Ovládejte hlasem, aplikací nebo jakýmkoli chytrým příslušenstvím.

Nejzajímavější výrobky

  • Až 345 lumenů
  • Teplá až studená bílá (2200-6500K)
  • Stmívatelné až na 2%​jasnost
  • Zařízení Hue Bridge součástí balení
  • Chytré tlačítko součástí balení
Zobrazit všechny produktové specifikace
Najděte příručku pro výrobek
Ovládejte světla hlasem*

Ovládejte světla hlasem*

Philips Hue funguje s hlasovými asistenty Amazon Alexa či Google Assistant po spárování se zařízeními Google Nest nebo Amazon Echo. Pomocí jednoduchých hlasových příkazů můžete ovládat několik světel, ale i třeba jediné svítidlo v mísnosti.

Vytvořte si zážitky šité na míru s barevným chytrým světlem

Vytvořte si zážitky šité na míru s barevným chytrým světlem

Proměňte svůj domov s více než 16 miliony barev a ihned vytvořte správnou atmosféru pro každou událost. Jediným stisknutím tlačítka můžete nastavit slavnostní náladu na večírek, proměnit váš obývací pokoj v kino, vylepšit váš domov s barevnými akcenty a mnohem více.

Synchronizujte chytrá světla s filmy, televizními pořady, hudbou nebo hrami 

Synchronizujte chytrá světla s filmy, televizními pořady, hudbou nebo hrami 

Synchronizujte dění na obrazovce nebo rytmus hudby s chytrými světly. Budete se bavit, jako ještě nikdy dřív.* Vyberte si, jak chcete světla s filmem, hudbou (včetně integrace služby Spotify), televizním pořadem nebo hrou synchronizovat, a pak už jen sledujte, jak na ně barevná světla v zóně Zábava reagují. *Vyžaduje Hue Bridge 

Mozek automatizace chytré domácnosti: můstek Hue Bridge

Mozek automatizace chytré domácnosti: můstek Hue Bridge

Můstek Hue Bridge představuje základní součást chytrého osobního systému osvětlení Philips Hue. Funguje jako mozek celého systému, komunikuje jak s chytrými žárovkami, tak s aplikací Hue a zajišťuje, aby vše dohromady fungovalo. Je také nutný pro různé automatizační funkce chytré domácnosti, například plánování pravidelných činností a časování.

Ovládejte světla jedním cvaknutím 

Chytré osvětlení lze zapnout jediným cvaknutím – i bez chytrého telefonu. Jedním stisknutím tlačítka osvětlení zapnete nebo vypnete nebo a stisknutím a podržením jej ztlumíte nebo zjasníte. Tlačítko Philips Hue Smart Button je již nastaveno, abyste jej mohli okamžitě použít.

Specifikace

Rozměry zářivky

  • Rozměry (Š×V×H)

    50 x 55

Design a provedení

Odolnost

Ochrana životního prostředí

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Záruka

Charakteristika světla

Rozměry a hmotnost balení

Informace o balení

Spotřeba elektrické energie

Servis

Technické údaje

Bridge

Žárovka

Vypínač

Obsah balení

Podporované systémy

Jiné

*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu