*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.
Základní sada řady Essential: 4 chytré žárovky s paticí E27 (806 lumenů)
Naskočte do světa chytrého osvětlení s touto základní sadou Philips Hue řady Essential. Obsahuje čtyři žárovky, které mají kompletní barevné spektrum i regulovatelnou bílou barvu, která se dá snadno měnit z teplé a útulné až po studenou. O dokonalou náladu se postará plynulá regulace, miliony barev a knihovna se světelnými scénami navrženými našimi odborníky (vytvořit si ale můžete i vlastní). Připojením k Hue Bridge můžete využít nekonečné množství funkcí. Ovládejte hlasem, aplikací nebo jakýmkoli chytrým příslušenstvím.
- Až 806 lumenů
- Teplá až studená bílá (2200-6500K)
- Stmívatelné až na 2%jasnost
- Barevné světlo Essential
- Zařízení Hue Bridge součástí balení
Ovládejte světla hlasem*
Philips Hue funguje s hlasovými asistenty Amazon Alexa či Google Assistant po spárování se zařízeními Google Nest nebo Amazon Echo. Pomocí jednoduchých hlasových příkazů můžete ovládat několik světel, ale i třeba jediné svítidlo v mísnosti.
Vytvořte si zážitky šité na míru s barevným chytrým světlem
Proměňte svůj domov s více než 16 miliony barev a ihned vytvořte správnou atmosféru pro každou událost. Jediným stisknutím tlačítka můžete nastavit slavnostní náladu na večírek, proměnit váš obývací pokoj v kino, vylepšit váš domov s barevnými akcenty a mnohem více.
Hrajte si s chytrými barevnými světly
Systém Philips Hue prakticky nezná omezení: více než 16 milionů barev vám umožňuje transformovat domov do ideálního místa pro pořádání večírku, oživit pohádku na dobrou noc a podobně. Používejte předvolená barevná schémata k vyvolání pocitů léta a jakékoli denní doby, případně můžete použít vlastní fotografii k oživení zvláštních okamžiků.
Synchronizujte chytrá světla s filmy, televizními pořady, hudbou nebo hrami
Synchronizujte dění na obrazovce nebo rytmus hudby s chytrými světly. Budete se bavit, jako ještě nikdy dřív.* Vyberte si, jak chcete světla s filmem, hudbou (včetně integrace služby Spotify), televizním pořadem nebo hrou synchronizovat, a pak už jen sledujte, jak na ně barevná světla v zóně Zábava reagují. *Vyžaduje Hue Bridge
Mozek automatizace chytré domácnosti: můstek Hue Bridge
Můstek Hue Bridge představuje základní součást chytrého osobního systému osvětlení Philips Hue. Funguje jako mozek celého systému, komunikuje jak s chytrými žárovkami, tak s aplikací Hue a zajišťuje, aby vše dohromady fungovalo. Je také nutný pro různé automatizační funkce chytré domácnosti, například plánování pravidelných činností a časování.
Specifikace
Rozměry zářivky
Rozměry (Š×V×H)
60 x 111