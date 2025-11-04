Podpora
Pohled zpředu zblízka na produkt Hue White and Color Ambiance Zapuštěné bodové svítidlo Centura, balení 3 ks

Zapuštěné bodové svítidlo Centura, balení 3 ks

Bílé zapuštěné bodové svítidlo Hue Centura vám vytvoří dokonalou atmosféru na každou příležitost. Skvěle se do obývacích pokojů a ložnic. Světelné scény v jedné místnosti můžete jednoduše nastavovat přes Bluetooth, případně světlo spárujte s Hue Bridge a získáte plnou kontrolu nad svým chytrým osvětlením.

  • White and Color Ambiance
  • 3 × žárovka GU10
  • Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
  • Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
  • Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
