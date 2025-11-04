Zapuštěné bodové svítidlo Centura, balení 3 ks
Bílé zapuštěné bodové svítidlo Hue Centura vám vytvoří dokonalou atmosféru na každou příležitost. Skvěle se do obývacích pokojů a ložnic. Světelné scény v jedné místnosti můžete jednoduše nastavovat přes Bluetooth, případně světlo spárujte s Hue Bridge a získáte plnou kontrolu nad svým chytrým osvětlením.
- White and Color Ambiance
- 3 × žárovka GU10
- Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Syntetika