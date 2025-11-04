Podpora
Pohled zpředu zblízka na produkt Hue White and Color Ambiance Zapuštěné bodové svítidlo Centura

Zapuštěné bodové svítidlo Centura

Svítidlo Hue Centura s výběrem z 16 milionů barev vám vytvoří dokonalou atmosféru. Skvěle se do obývacích pokojů a ložnic. Osvětlení v jedné místnosti můžete jednoduše ovládat přes Bluetooth, nebo využijte můstek Hue Bridge s komplexní sadou funkcí chytrého osvětlení.

Položka již není k dispozici

Nejzajímavější výrobky

  • White and Color Ambiance
  • S podporou Bluetooth
  • S podporou Hue Bridge
  • Včetně žárovky LED GU10
  • Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
  • Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
  • Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Zobrazit všechny produktové specifikace
Find your product manual

Specifikace

Design a provedení

  • Barva

    hliník

  • Materiál

    Syntetika

Odolnost

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Charakteristika světla

Různé

Rozměry a hmotnost balení

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Technické údaje

Podporované systémy

Jiné