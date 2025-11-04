Zapuštěné bodové svítidlo Centura
Svítidlo Hue Centura vám vytvoří dokonalou atmosféru pro každou příležitost. Skvěle se do obývacích pokojů a ložnic. Světelné scény v jedné místnosti můžete jednoduše nastavovat přes Bluetooth, nebo využijte můstek Hue Bridge s komplexní sadou funkcí.
Nejzajímavější výrobky
- White and Color Ambiance
- Včetně žárovky LED GU10
- Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Syntetika