Zapuštěné bodové svítidlo Centura
Svítidlo Hue Centura s výběrem z 16 milionů barev vám vytvoří dokonalou atmosféru. Skvěle se do obývacích pokojů a ložnic. Osvětlení v jedné místnosti můžete jednoduše ovládat přes Bluetooth, nebo využijte můstek Hue Bridge s komplexní sadou funkcí chytrého osvětlení.
Nejzajímavější výrobky
- White and Color Ambiance
- Včetně žárovky LED GU10
- Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Design a provedení
Barva
hliník
Materiál
Syntetika