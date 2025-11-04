Zapuštěné bodové svítidlo Centura
Černé bodové svítidlo Hue Centura vám vytvoří dokonalou atmosféru pro každou příležitost. Skvěle se do obývacích pokojů a ložnic. Světelné scény v jedné místnosti můžete jednoduše nastavovat přes Bluetooth, případně světlo spárujte s Hue Bridge a získáte kompletní sadu dalších funkcí.
Nejzajímavější výrobky
- White and Color Ambiance
- 1 × žárovka GU10
- Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Design a provedení
Design a provedení
Barva
Černá
Materiál
Syntetika