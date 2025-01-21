*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.
Zapuštěné bodové svítidlo Xamento, balení 3 ks
Tři zapuštěná černá svítidla Xamento typu downlight o velikosti 8,6 palců se mohou pochlubit moderním designem a krytím IP44. Tato chytrá světla se dokážou rozzářit miliony různých barev a ladí s interiérem každé koupelny. Vneste do svého běžného života špetku zábavy, nebo světlo ztlumte, pokud si chcete lépe odpočinout.
- White and Color Ambiance
- 3 × žárovka GU10
- Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Ovládejte aplikací Bluetooth až 10 světel
Aplikace Hue Bluetooth vám umožňuje ovládat chytré osvětlení Hue v jedné místnosti u vás doma.Můžete přidat až deset chytrých světel a ovládat je jednoduchým stisknutím tlačítka na vašem mobilním zařízení.
Ovládejte světla hlasem*
Philips Hue funguje s hlasovými asistenty Amazon Alexa či Google Assistant po spárování se zařízeními Google Nest nebo Amazon Echo. Pomocí jednoduchých hlasových příkazů můžete ovládat několik světel, ale i třeba jediné svítidlo v mísnosti.
Hue Bridge vám nabídne kompletní nabídku funkcí pro chytré osvětlení
Hue Bridge přináší funkce, díky kterým je chytré osvětlení skutečně chytré – ovládání i mimo domov, hlasové ovládání, automatické osvětlení a mnoho dalšího. Přidejte do své Hue domácnosti Bridge a vytvořte pohlcující zážitky s technologií, která je bezpečná a spolehlivá. Hue Bridge je klíčem k chytrému osvětlení, jaké jste ještě neviděli.
Vytvořte si zážitky šité na míru s barevným chytrým osvětlením
Proměňte svou koupelnu miliony barev světla. Okamžitě si navodíte jedinečnou atmosféru. Stačí se dotknout tlačítka a můžete si hovět ve vaně obklopení uklidňující růžovou září, nebo koupelnu naopak prozářit energickou fialovou, když se potřebujete nabudit na noční akci s přáteli.
Voděodolné chytré světlo do koupelny (IP44)
Chytrá koupelnová světla Philips Hue byla důkladně testována s ohledem na odolnost proti vodě, takže se skvěle hodí k osvětlení prostředí, kde je vlhko. Každé koupelnové světlo splňuje požadavky stupně krytí IP44.
Specifikace
Design a provedení
Design a provedení
Barva
Černá
Materiál
Syntetika