Pohled zpředu zblízka na produkt Hue White and Color Ambiance Žárovka, patice E27

Žárovka, patice E27

Probarvěte svůj domov pomocí chytré barevné žárovky pro patici E27. Toto světlo, jehož barvu můžete vybírat z 16 milionů odstínů, dokáže dát vašemu domovu novou osobnost. Připojte svá světla k můstku Hue Bridge a využívejte kompletní možnosti ovládání a funkcí chytrého osvětlení.

  • White and Color Ambiance
  • Je vyžadován Hue Bridge
  • 1 × žárovka E27
  • Bílé a barevné světlo
  • Stmívatelné
  • Chytré ovládání pomocí Hue Bridge*
Specifikace

Rozměry zářivky

  • Rozměry (Š×V×H)

    62x110

Odolnost

Ochrana životního prostředí

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Záruka

Charakteristika světla

Rozměry a hmotnost balení

Informace o balení

Spotřeba elektrické energie

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Technické údaje

Žárovka

Obsah balení

Podporované systémy

Jiné