Žárovka, patice GU10
Probarvěte svůj domov pomocí chytré bodové žárovky pro patici GU10. Toto světlo, jehož barvu můžete vybírat z milionů odstínů, dokáže dát vašemu domovu novou osobitost. Připojte svá světla k můstku Hue Bridge a využívejte kompletní možnosti ovládání a funkcí chytrého osvětlení.
Nejzajímavější výrobky
- White and Color Ambiance
- Je vyžadován Hue Bridge
- 1 × žárovka GU10
- Bílé a barevné světlo
- Stmívatelné
- Chytré ovládání pomocí Hue Bridge*
Specifikace
Rozměry zářivky
Rozměry (Š×V×H)
50x71