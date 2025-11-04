Podpora
Flourish pendant light with a rounded shape, ribbed texture, and white canopy, illuminated in pink. No visible switches or ports.

Závěsné osvětlení Flourish

Získejte výkonné osvětlení na každou příležitost. Pořiďte si závěsné svítidlo Flourish, které vyzařuje teplé i studené bílé světlo i škálu barevných odstínů. Lze použít samostatně, nebo jako součást systému chytrého osvětlení přes Hue Bridge.

  • White and Color Ambiance
  • Integrované LED
  • Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
  • Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
  • Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace

Design a provedení

  • Barva

    White

  • Materiál

    Sklo

Odolnost

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Charakteristika světla

Různé

Rozměry a hmotnost balení

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Technické údaje

Podporované systémy

Jiné