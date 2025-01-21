Závěsné Signe Gradient
V závěsném svítidle Signe Gradient se snoubí prémiový architektonický design a chytré osvětlení. Představuje elegantní designový kousek, který se s tichou sofistikovaností bezproblémově integruje do architektury vašeho domova. Zavěste jeho minimalistický ultratenký profil ze stropu a zapojte do zásuvky. Otáčejte a posouvejte osvětlení nahoru nebo dolů po kabelu, abyste zvýraznili architektonické prvky. Výsledkem je osvětlení, které působí dojmem, že se vznáší. Vytváří elegantní a nenápadný prvek v kuchyni, obývacím pokoji nebo ložnici. Pokročilá technologie barevných přechodů nasvěcuje jemně stěny světelnými přechody, které prostoru dodávají teplo i hloubku. Snadno přecházejte mezi teplou bílou pro relaxaci a barevnými přechody jemných dekorativních odstínů, které navodí tu správnou atmosféru. Závěsné svítidlo Signe Gradient je vyrobeno z precizně zpracovaného černého hliníku a má sofistikovaný i vkusný vzhled. Oceněná aplikace Hue vám poskytuje chytré ovládání, automatizované funkce a personalizované scény šité na míru vašemu životnímu stylu.
Nejzajímavější výrobky
- Bílý i barevný přechod
- Efekty nasvícené stěny
- Intenzivní ztlumení na 0,1 %
- Polohu světla upravte posunutím nahoru nebo dolů
- Ultratenké, černé hliníkové provedení
Specifikace
Charakteristika zdroje
Charakteristika zdroje
Stmívatelné
Ano