Závěsné, Signe Gradient
Závěsné svítidlo Signe Gradient přináší prémiový architektonický design a chytré osvětlení. Představuje elegantní designový kousek, který se s tichou sofistikovaností bezproblémově integruje do architektury vašeho domova. Ultratenký minimalistický profil můžete zavěsit od stropu a natočit tak, aby nasvěcoval konkrétní architektonický prvek. Výsledkem je efekt vznášejícího se světla, které dokáže probouzet k životu nádherně decentní prvky kuchyně, domácí kanceláře nebo obytných prostor. Pokročilá technologie barevných přechodů nasvěcuje jemně stěny světelnými přechody, které prostoru dodávají teplo i hloubku. Můžete plynule přecházet mezi tóny teplé bílé, když máte chuť na relaxaci, až po funkční přímé bílé osvětlení, když potřebujete pracovat, i přechody barev, které vám jemně navodí tu správnou atmosféru. Závěsné světlo s přechody Signe je precizně vyrobeno z černého hliníku, který mu propůjčuje exkluzivní propracovaný vzhled. Aplikace Hue ověnčená řadou ocenění vám nabízí chytré ovládání, automatizace i personalizované scény ušité na míru stylu života.
Nejzajímavější výrobky
- Bílý i barevný přechod
- Efekty nasvícení stěn a přímé osvětlení
- Světlo si otočením nasměrujte, kam potřebujete
- Ultratenký profil
- Černé hliníkové provedení
Specifikace
Charakteristika zdroje
Charakteristika zdroje
Stmívatelné
Ano